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Назначен новый замначальника ДП Костанайской области

Им стал Ынтыкбаев Ардак.

Фото : tajikta.tj7 июня 2019, 17:46

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ынтыкбаев Ардак Кабыкенович, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ардак Кабыкенович имеет стаж работы в органах внутренних дел более 29 лет. Окончил Карагандинский политехнический институт, Карагандинскую высшую школу КНБ РК, Международный университет.

Проходил срочную военную службу в Афганистане. Имеет множество наград.

Начинал службу в отделе пожарной охраны УВД Карагандинской области. До назначения на должность заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области занимал аналогичную должность в Департаменте полиции Карагандиской области.

Ардак Кабыкенович будет курировать кадровую работу.

Родился в 1966 году в с.Архат Семипалатинской области. Женат, воспитывает дочь.


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