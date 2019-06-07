Назначен новый замначальника ДП Костанайской области

Им стал Ынтыкбаев Ардак.

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ынтыкбаев Ардак Кабыкенович, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ардак Кабыкенович имеет стаж работы в органах внутренних дел более 29 лет. Окончил Карагандинский политехнический институт, Карагандинскую высшую школу КНБ РК, Международный университет.

Проходил срочную военную службу в Афганистане. Имеет множество наград.

Начинал службу в отделе пожарной охраны УВД Карагандинской области. До назначения на должность заместителя начальника Департамента полиции Костанайской области занимал аналогичную должность в Департаменте полиции Карагандиской области.

Ардак Кабыкенович будет курировать кадровую работу.

Родился в 1966 году в с.Архат Семипалатинской области. Женат, воспитывает дочь.

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