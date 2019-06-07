11 групп автоугонщиков обезврежено в Алматы

В общей сложности в них входило 26 человек.

В Алматы прекращена преступная деятельность 11 групп, промышлявших угонами чужих авто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как следует из отчета криминальной полиции города, всего в составе разоблаченных преступных сообществ 26 человек. При этом две группы практиковались на угонах исключительно престижных и дорогих автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Lexus.

- Ранее мы уже информировали о том, какие машины больше всего интересуют угонщиков и в первую очередь идет о том транспорте, который оставляется его владельцами на неохраняемых стоянках. Такая хозяйская беспечность, как правило, на руку «современным барымтачам». А если говорить о марках авто, то в так называемом, рейтинге лидируют Mazda, Audi, Toyota и ВАЗ 2121 (Нива), – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

Он напомнил, что на минувшей неделе были разоблачены ценители Нивы: угонщик и скупщик краденых машин. Также сообщалось о задержании трех мужчин, которые специализировались на стареньких Mazda.

- Очень важно напомнить автовладельцам об элементарных мерах безопасности, которые будут способствовать сохранности их имущества. Необходимо оснастить свой транспорт хотя бы примитивной сигнализацией, парковать авто на охраняемых стоянках, если парковка во дворе – то желательно оставлять автомобиль в освещенной и хорошо просматриваемой зоне. Ну, а на престижные автомобили обязательно нужны GPS-датчик. К слову, с начала года нам удалось отыскать и вернуть истинным владельцам пять машин, что были оснащены данным устройством, – подытожил подполковник Искаков.

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