Каждому кандидату в президенты из госбюджета выделили 7 331 200 тенге

Местными исполнительными органами по республике было выделено 2849 помещений для встреч с избирателями и определено 6429 мест для размещения печатных агитационных материалов.

7 июня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий, Миссий БДИПЧ/ОБСЕ и СНГ, передает Zakon.kz.

На заседании были рассмотрены два вопроса: Об итогах проведенной предвыборной агитации кандидатами в президенты РК. О готовности избирательных участков ко дню голосования.

По итогам проведенной предвыборной агитации с докладом "Об итогах распространения в СМИ информации о предвыборных агитационных мероприятиях в поддержку кандидатов в равных объемах печатной площади, эфирного времени" выступила вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Нургуль Мауберлинова. Вторым с докладом "О мерах, принятых прокуратурой, по обеспечению законности в период предвыборной агитации" по этому же вопросу выступил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Булат Дембаев.

Читайте также: Троих человек оштрафовали за проведение предварительных опросов по голосованию

Согласно календарному плану мероприятий предвыборная агитация началась сразу после окончания этапа регистрации, то есть после 18.00 часов 11 мая, и продлится до 00 часов 8 июня 2019 года.

На осуществление предвыборной агитации каждому кандидату в президенты из государственного бюджета были выделены средства в размере – 7 331 200 тенге. Местными исполнительными органами по республике было выделено 2849 помещений для встреч с избирателями и определено 6429 мест для размещения печатных агитационных материалов.

Также в режиме видеоконференцсвязи представители территориальных избирательных комиссий доложили о готовности избирательных участков ко дню голосования (касательно доставки бюллетеней, наличия информационных и методических материалов на участках).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!