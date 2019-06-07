В ЗКО заложены капсулы под строительство завода и гостиницы

Уральский трансформаторный завод расширяет линейку производимой продукции.

В скором времени в Уральске появится новый завод по производству панельных радиаторов и отель международного класса DoubleTree Hilton, передает Zakon.kz.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача по обеспечению устойчивых темпов роста экономики, что требует от регионов страны увеличения объема инвестиций. По его словам, основным драйвером должны стать инвестиции.

Уральский трансформаторный завод расширяет линейку производимой продукции – предприятие будет выпускать панельные радиаторы для трансформаторов мощностью 35-500 кВ.

- Реализация этого проекта позволит внести весомый вклад в развитие отрасли электротехнического машиностроения, снизить объем импорта данной продукции и создать более 100 новых рабочих мест. Наша область имеет хороший потенциал для развития отрасли машиностроения, ведущие заводы региона активно расширяются в данном направлении, – отметил аким области Алтай Кульгинов.

Производство трансформаторов является крупным производством, мощность завода – 10 000 единиц в год, порядка 96% выпускаемой продукции идет на экспорт. В 2016 году совместно с турецкими инвесторами создано совместное предприятие ТОО "URAL ELECTRIC", на базе которого в рамках Карты поддержки предпринимательства налажено производство электрощитового оборудования.

Новая продукция завода – панельные радиаторы для трансформаторов мощностью 35-500 кВ предназначены для охлаждения трансформаторного масла. Компания планирует инвестировать в расширение производства 4 млрд тенге.

В регионе развивается не только промышленность, но и туризм. Географическое расположение Уральска делает его привлекательным городом, для активного развития сферы туризма, как внутреннего, так и международного. Для развития этой отрасли и создания необходимых условий для привлечения инвесторов, в области запланировано строительство 3 гостиниц международного уровня, две из которых будут построены в областном центре и одна в городе Аксае.

Как отмечалось ранее, 7 июня состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства гостиницы по международной франшизе DoubleTree Hilton. По словам акима области, это позволит внести вклад в развитие отрасли туризма и создать комфортные условия для гостей региона. Проект 8-этажной гостиницы с паркингом рассчитан на 123 номеров. При строительстве будут задействованы 300 рабочих, затем будут созданы 200 рабочих мест для сотрудников отеля. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 8200 кв. м с отдельно стоящим современным бизнес-центром на 4200 кв. м.

К проекту будут привлечены местные компании, также при строительстве планируется использование преимущественно отечественных строительных материалов. Стоимость проекта составляет 12 млн долларов США.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!