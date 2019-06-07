21,7 млрд тенге налогов не оплатили физлица

Снять временный запрет на выезд за границу можно только одним способом - оплатив имеющиеся долги.

Более 20 миллиардов тенге задолжали казахстанцы по налогам на землю, транспорт и имущество, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

По состоянию на 6 июня за физическими лицами числится следующая недоимка:

- по налогу на имущество 362 569 физических лиц не оплатили недоимку на сумму 1,2 млрд тенге;

- по земельному налогу с физических лиц на земли населенных пунктов 365 055 налогоплательщиков имеют сумму недоимки 2,1 млрд тенге;

- по налогу на транспортные средства за 719 193 физическими лицами числится недоимка на сумму 18,4 млрд тенге.

Напоминаем физическим лицам, выезжающим за границу, о необходимости оплатить задолженность по налогам. Если вы собираетесь в отпуск за границу, не забудьте зайти на сайт Комитета государственных доходов Минфина и проверить, нет ли у вас задолженностей по налогам и платежам.

На это уйдет всего пара минут, достаточно ввести ИИН на сайте КГД МФ РК http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web (раздел "Электронные сервисы" - "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов"). Узнать о налоговой задолженности можно также, воспользовавшись мобильным приложением "КГД РК".

На сайт можно зайти через персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.д.

Снять временный запрет на выезд за границу можно только одним способом - оплатив имеющиеся долги.

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