"Самрук-Қазына" и "Хевел" будут развивать солнечную энергетику

Подписание состоялось в ходе встречи Председателя правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова с генеральным директором группы компаний "Хевел" Игорем Шахраем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Группа компаний "Хевел" в ближайшие два года реализует в Казахстане проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 300 МВт. Об этом стало известно в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии между дочерними структурами компаний АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и ТОО "Хевел".

Девелоперское подразделение Группы компаний "Хевел" — ООО "Авелар Солар Технолоджи" признано победителем аукционных торгов по строительству двух солнечных электростанций совокупной установленной мощностью 70 МВт (20 МВт и 50 МВт) в южной зоне Казахстана.

Подписание состоялось в ходе встречи Председателя правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова с генеральным директором группы компаний "Хевел" Игорем Шахраем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны договорились о развитии тесных коммерческих связей, увеличении объема двусторонних инвестиций и трансферта технологий в сфере ВИЭ и отметили, что Меморандум станет важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в Казахстане.

Согласно Меморандуму, "Хевел Казахстан" рассматривает возможность инвестирования в Казахстан для реализации инвестиционных проектов в сфере солнечной энергетики. Планируемый объем инвестиций будет определяться в соответствии с требованием проектов.

Вместе с тем, в ходе встречи Ахметжан Есимов поделился результатами работы Фонда в рамках реализации национальной программы развития энергетики в стране. В частности, завершена реализация крупнейшей солнечной электростанции в Центральной Азии по производству PV "Бурное", общей мощностью 100 МВт. Станции по строительству и производству альтернативных источников энергии "Бурное-1" и "Бурное-2" нацелены на освоение имеющегося солнечного потенциала, снижение негативного влияния на окружающую среду, экономию органического топлива и снижение выбросов парниковых газов. Проекты позволяют снизить количество выбросов углекислого газа более чем на 120 000 тонн (более 1 200 вагонов угля) в год и диоксида серы более чем на 1 800 тонн в год.

Напомним, в 2013 году была принята Концепция перехода к "зеленой экономике" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии". Документы нацелены на успешное развитие возобновляемых источников энергии и поддержку инвесторов в данной области.

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Қазына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов и корпоративное управление и устойчивое развитие. Активы Фонда составляют порядка 67 млрд долларов США. В группу компаний АО "Самрук-Қазына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 г. является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 379 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объём проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!