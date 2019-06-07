Нигматулин встретился с президентом Узбекистана

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов казахстанско-узбекского сотрудничества, которое в настоящее время динамично развивается.

7 июня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Спикер Мажилиса передал приветствие и добрые пожелания от имени Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

- Нурсултан Абишевич всегда уделяет огромное внимание Узбекистану и всегда с особой теплотой говорит о двусторонних взаимоотношениях, с особой теплотой говорит об узбекском народе, - подчеркнул Н. Нигматулин.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов казахстанско-узбекского сотрудничества, которое в настоящее время динамично развивается.

Как отметил Председатель Мажилиса, парламентарии готовы обеспечить законодательную поддержку всем стратегическим договоренностям руководства Казахстана и Узбекистана.

- На всех встречах здесь, в Узбекистане, - как с руководством страны, парламентариями, так и жителями - мы увидели особое отношение, увидели глубокое уважение к Первому Президенту Казахстана-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Сегодня очевидно, что казахстанско-узбекское сотрудничество динамично развивается во всех направлениях: политическом, экономическом, культурно-гуманитарном. На совершенно новый уровень выходит и межпарламентское взаимодействие. И сегодня мы с нашими узбекскими коллегами договорились активно его развивать, чтобы обеспечить законодательную поддержку всем стратегическим договоренностям руководства Казахстана и Узбекистана, - подчеркнул Председатель Мажилиса, подводя итоги своего официального визита в Узбекистан.

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