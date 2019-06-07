Байбек: Наша задача – создать условия для пожилых алматинцев

Аким проверил ход развития социальной инфраструктуры Ауэзовского района.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда Ауэзовского района ознакомился с работой Центра активного долголетия в мкр. Таугуль-3 и осмотрел новый детский сад, построенный за счет частных инвестиций в мкр. Мамыр-5 в рамках инициированной Елбасы программы "Туған жер", передает Zakon.kz.

В рамках городской программы "Белсенді ұзақ өмір" уже во втором Центре активного долголетия для пожилых людей ежедневно оказывается комплекс медико-социальных и образовательных услуг, проводятся психологические тренинги, юридические консультации, курсы по правильному питанию и лечебной физкультуре, йоге, хореографии, изучению английского языка и компьютерной грамотности.

- Сегодня 12% населения Алматы - это люди старшего поколения. Наша задача - создать условия, проявить заботу, чтобы после выхода на пенсию они продолжали жить активно, общались, дружили, находили новые увлечения и новых друзей. В ближайшее время мы запустим подобные центры в Алатауском и Бостандыкском районах. Еще один появится в Ауэзовском районе в мкр. Тастак-1. Пусть наше старшее поколение живет долго и активно, радуя своих детей и внуков! - сказал Бауыржан Байбек.

Для улучшения социального самочувствия и укрепления здоровья пожилых людей сегодня во всех районах города также организовано бесплатное посещение бассейнов и фитнес-залов, открыто более 50 социальных клубов. В целях доступности нового учреждения аким города поручил продлить 104 маршрут.

В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел новый детский сад на 120 мест, построенный в мкр. Мамыр-5 в рамках программы "Туған жер".

Акиматом города был предоставлен земельный участок и подведены инженерные сети, а застройщик возвел здание, вложив более 600 млн тенге собственных средств. В целом за несколько лет в городе открыто уже 553 государственных и частных детских садов, что позволило довести уровень охвата детей до 83%.

Стоит отметить, что в рамках развития социальной инфраструктуры в данном густонаселенном микрорайоне с восточной стороны от нового детского сада уже начато строительство государственной школы на 1200 мест. С западной стороны выделен участок под строительство новой поликлиники.

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