Домушники в Алматы группируются по принципу землячества

Десять ОПГ задержала полиция города за полгода.

С начала года в Алматы задержаны 319 домушников. Орудовали они в составе 10 преступных групп. Как следует из анализа оперподразделения, квартирными кражами чаще всего промышляют приезжие из других регионов страны. Группируются они по принципу землячества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

С начала года количество краж из квартир сократилось более чем в два раза. Основная масса квартирных краж совершается в многоквартирных домах - 54%. Как правило, это микрорайоны, спальные районы, в том числе новостройки, в которых между жильцами отсутствуют прочные социальные связи, поэтому появление посторонних не привлекает внимания.

Еще 37% приходится на кражи в центральной части города, лишь 2,5% – в домах, относящихся к частному сектору. Наиболее подвержены кражам квартиры, расположенные на первых этажах (первый этаж - 30,7%, второй - 20,4%), а также те квартиры, где отсутствует охранная сигнализация, которая является самой эффективной защитой жилища от непрошеных гостей.

По времени совершения наибольшее количество квартирных краж совершается в дневное время: это в период с 12.00ч. до 18.00ч. и с 18.00ч. до 00.00, в отсутствие хозяев дома. Время года - это весна и лето, так как многие выезжают в отпуска и командировки.

Кроме того, согласно анализу, квартирные кражи чаще всего совершаются путем взлома двери, путем подбора ключа, через окна, балкон и путем свободного доступа.

С целью сокращения квартирных краж криминальная полиция города Алматы предлагает следующий механизм профилактики:

- обязать КСК многоэтажных домов установить камеры видеонаблюдения не только перед входом и выходом в подъезд, но и по периметру домов, для просмотра близ лежащей территории, с целью установления путей отхода лиц, занимающихся кражами чужого имущества. Также при установлении видеонаблюдения необходимо учитывать, что видеокамеры должны быть с высоким разрешением и качеством воспроизведения.

- продолжить работу по привлечению жильцов к программе по подключению собственников квартир к пультам централизованного наблюдения (ПЦН). С начала текущего года проведено 175 встреч с населением по установлению сигнализации. Во втором полугодие запланировано проведение 9 рабочих встреч в разрезе районов города, на которые приглашены КСК, жители района, а также представители охранных структур, которые доведут до населения информацию об эффективности использования видеокамер и о возмещении ущерба, в случае, если группа быстрого реагирования охранной организации не сработает вовремя. Анализ показывает, что в квартирах, где установлены сертифицированные сигнализации с выводом на ПЦН, краж не допущено.

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