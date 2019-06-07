Почти полмиллиона тенге вынесли грабители в Акмолинской области

В поселке Бестобе ограбили пункт приема цветного и черного металла.

Ограбление пункта приема цветного и черного металла раскрыли в дежурные сутки акмолинские полицейские, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Преступление было зарегистрировано 6 июня в поселке Бестобе. Как сообщил полицейским 22-летний пострадавший, работающий скупщиком цветного и черного металла, около 03-40 ч. в офис пункта ворвались трое неизвестных лиц в масках, нанесли ему телесные повреждения и похитили порядка 450 тысяч тенге.

После того, как грабители скрылись, потерпевший обратился в Управление полиции г. Степногорск. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, оперативники опросили пострадавшего, а эксперты-криминалисты провели осмотр. В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции проверили записи камер видеонаблюдения, отработали лиц, ранее судимых за совершение имущественных преступлений и состоящих на учете в полиции.

Раскрытие дерзкого преступления находилось на контроле руководства Департамента полиции.

Профессионально организованные поисковые мероприятия принесли свои плоды. Совместными усилиями сотрудников подразделений криминальной полиции Департамента и Управления полиции по подозрению в совершении грабежа были задержаны трое жителей Степногорска. Установлено, что молодые люди в возрасте 18, 21 и 24 лет нигде не работают, а двое из них ранее судимы.

В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное расследование по ст. 191 ч.2 УК РК (грабеж), проводятся необходимые следственные действия.

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