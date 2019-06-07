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Жительницу Жезказгана зарубили топором

Полиция раскрыла преступление и задержала подозреваемого.

Фото : pixabay.com7 июня 2019, 20:05

Полиция Карагандинской области раскрыла убийство женщины в городе Сатпаеве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

16 мая на одной из автозаправочных станций Сатпаева был обнаружен труп 37-летней жительницы Жезказгана с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 99 ч.2 "Убийство" и 192 ч.3 п.1 "Разбой" УК РК.

Для раскрытия преступления был ориентирован весь личный состав ОВД области. Сформирована специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела и департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии установлен и задержан 32-летний житель Сатпаева, который признался в том, что с целью завладеть деньгами в ночь на 16 мая, заранее взяв с собой топор, он пришел на АЗС. Под предлогом заправить газовый баллон уговорил потерпевшую открыть дверь, а затем несколько раз ударил женщину по голове топором. Затем он забрал из кассы АЗС выручку - 20 тыс. тенге - и скрылся с места преступления.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.


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