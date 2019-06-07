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Убийство пропавшего без вести предпринимателя раскрыла полиция

Инцидент произошел в Алакольском районе.

Фото : pixabay.com7 июня 2019, 20:30

Полиция Алматинской области задержала 41-летнего местного жителя по подозрению в убийстве фермера-пенсионера, который несколько дней числился пропавшим без вести. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Факт зарегистрирован в Алакольском районе, где 1 июня к местным стражам порядка обратилась пенсионерка из села Кольбай с заявлением о пропаже своего 66-летнего супруга. Как выяснилось, мужчина занимался разведением скота и являлся владельцем крестьянского хозяйства.

Первоначальный поиск не дал желаемых результатов. Сотрудники Алакольской районной полиции возбудили уголовное расследование по факту убийства. Под подозрение попал его 41-летний родственник, пытавшийся скрыться от полицейских в горной местности, который был вскоре задержан и доставлен в районную полицию. В ходе расследования подозреваемый признался в убийстве.

Несмотря на признание, подозреваемый пытался запутать следствие, указывая на различные места захоронения тела, которое, по его же показаниям, он расчленил.

Сначала мужчина заявил, что избавился от останков, сбросив их в реку Лепсы. К поискам подключили вызванных из областного центра оперативников уголовного розыска и водолазов. Общими усилиями было обследовано несколько километров дна и берега реки. В итоге расчлененные останки мужчины удалось отыскать не в реке, а на территории стихийной свалки близ села Кольбай.

Досудебным расследованием по факту убийства занимаются полицейские Алаколького района. Подозреваемый водворен под стражу в изолятор временного содержания.

По предварительной версии, поводом для убийства послужили давние неприязненные отношения. Между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Расследование уголовного дела взято на контроль областным Департаментом.


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