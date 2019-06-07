Тереза Мэй ушла с поста главы Консервативной партии

В конце мая Мэй объявила об отставке с поста главы правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мая Мэй объявила об отставке с поста главы правительства. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров, которые остались недовольны обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Мэй останется премьер-министром до момента избрания ее преемника. Как ожидается, его имя станет известно во второй половине июля.

На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у бывшего главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.

Мэй стала вторым премьером — жертвой Brexit. Она возглавила кабинет министров летом 2016 года, оставшись единственным кандидатом после того, как ее конкуренты либо сами сняли свои кандидатуры, либо были отсеяны в ходе внутрипартийных голосований. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как, вопреки его призывам, большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС.

По результатам референдума Британия планировала выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Однако Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, а парламентарии раз за разом его отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку — теперь Brexit должен состояться 31 октября.

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