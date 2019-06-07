Путин рассказал о сроках строительства дороги через Казахстан в Китай

Строительство затянулось по вине российской стороны.

Строительство магистрали из России через Казахстан в Китай запаздывает из-за российской стороны, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.

- Что касается сопоставления ЕврАзЭС и идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", у нас конкретный есть совместный проект: вот из Китая в Казахстан дорога идет, инфраструктурный проект большой. Мы должны подтянуть свою автомобильную магистраль до Казахстана, кстати, опаздываем, потому что казахи уже это сделали, - заявил лидер РФ.

Инвестиционный проект "Западная Европа — Западный Китай" охватывает территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршрута составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России. Строительство началось в 2008 году. Участок Китай — Казахстан уже функционирует.

Концепция "Один пояс, один путь" является инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

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