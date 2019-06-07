Что разрешено и что запрещено на избирательных участках

Памятка тем, у кого есть право проголосовать на выборах Президента Казахстана.

7 июня у кандидатов была последняя возможность для агитации. 8 июня наступит так называемый день тишины, когда любые предвыборные акции будут вне закона. А уже в воскресенье 11 миллионам казахстанцев, обладающим правом голоса, нужно прийти на избирательные участки, чтобы определить судьбу своей страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Правом голосования обладают все совершеннолетние граждане. За исключением людей, судом признанных недееспособными, а также казахстанцев, отбывающих срок в местах лишения свободы.

Одно из обязательных требований выборов – таинство голосования. Сама процедура проходит в закрытой кабинке, где никого, кроме голосующего, быть не должно. Подглядывать тоже запрещено. Вести фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешено только аккредитованным журналистам.

Поэтому избирателям от ведения прямого эфира в социальных сетях и селфи с бюллетенями надо воздержаться.

Итак, уединившись в кабинке для голосования, важно помнить, как и чем необходимо заполнять бюллетень. Каждый избиратель сам заполняет бюллетень. Но если он не может сделать это в силу каких-то причин, он вправе обратиться к людям, которым доверяет. Их фамилия тоже будет отражена в бюллетене.

За ходом избирательного процесса следят независимые наблюдатели – отечественные и зарубежные. Их основная задача - фиксирование возможных нарушений. Информацию об этом они передают председателю избирательной комиссии.

Если в день выборов человек не может прийти на избирательный участок по причине плохого здоровья или ухода за больным, бюллетень ему могут принести на дом. Не стоит забывать, что при этом все установленные правила, включая таинство голосования, остаются в силе.

Избирательные участки открываются в 7 утра и заканчивают работу в 8 вечера. В некоторых случаях время может варьироваться, но голосование не должно начаться раньше 6 часов и закончиться позже 10. Затем начнется процедура подсчета голосов.

Участие в выборах, хоть и считается гражданским долгом, но все же остается делом добровольным. Однако важно учесть, что судьба всего Казахстана зависит от голоса каждого его жителя. И выборы президента - это еще одна возможность поучаствовать в политической жизни своей страны.

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