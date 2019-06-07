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Ураган повалил дерево на машину, водитель скончался

ЧП произошло в Алматинской области.

Фото : pixabay.com7 июня 2019, 22:14

В поселке Коксай Алматинской области дерево упало на проезжавшую машину. Тяжелый ствол раздавил лобовое стекло. Пассажиры выжили, а водитель погиб на месте. ЧП произошло во время сильнейшего урагана, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Алияр Ахмадкара:

– Смотрю, дерево упало, а под деревом уже машина была. В машине уже водителя не было, стояла здесь скорая. Внутри две женщины были, они были живы. Сзади сидели. Дерево большое, тяжелая часть упала. Прямо на машину, на лобовое стекло. И большой ствол, где-то 75 диаметр.

Клен обрушился на автомобиль неожиданно. Машина сразу же съехала с дороги. Очевидцы вызвали экстренные службы, но водителя спасти не удалось. Кто будет нести ответственность за его смерть, пока неясно.

Нна месте аварии работают коммунальные службы. Они спиливают деревья, которые растут вдоль проезжей части.

Сильный ливень и ветер обрушились на область накануне. Улицы, проспекты и парки Алматы оказались затоплены. Последствия непогоды до сих пор устраняют. Не выдержала кровля одной из многоэтажек. Сейчас рабочие ремонтируют крышу. К счастью, никто не пострадал.


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