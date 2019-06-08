Мать 12-летней девочки не может доказать, что ее дочь жива

Из-за переживаний ухудшилось здоровье девочки.

В Отырарском районе Туркестанской области большой переполох: родители 12-летней девочки не могут доказать, что их дочь жива, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар-ТВ".

Выяснилось, что при рождении ребенку выдали документы с ошибками, по которым девочка считается давно умершей. В этой странной истории попытались разобраться журналисты.

Айжан — пятый ребенок в семье. Ее сестра-близнец умерла в раннем детстве. Айжан же исполнилось 12 лет. Но по документам этой девочки давно нет в живых.

- Дочь заболела, и мы пошли в больницу. У нее голова болела. Сотрудники больницы в помощи отказали, мол, моя девочка зарегистрирована в списке умерших. И все это время не могу доказать, что моя девочка жива. Никому нет дела и нет ни одного человека, кто мог бы помочь с оформлением документов, — возмущается Жанат Сулейменова, мама Айжан.

Чиновники Отырарского района заявили, что они к этой ошибки отношения не имеют. И обвинили во всем электронную базу, которая периодически зависает.

- Здесь нет человеческого фактора, потому что по нашей базе она живая. Если бы была в списках мертвых, можно было бы говорить об ошибке со стороны наших сотрудников. Там ошибка в eGov. По базе электронного правительства она зарегистрирована в перечне умерших. Ошибка в базе МВД, — объясняет Калдира Киизбай, руководитель отдела занятости и соцпрограмм Отырарского района Туркестанской области.

Из-за переживаний ухудшилось здоровье Айжан. Родители обратились с заявлением к акиму района, чтобы он помог исправить ошибку, но, ни ответа ни получили, ни на прием так и не попали. На протяжении года секретарь районного акима только и обещал, мол, сами вас известим.

Однако помочь семье пока никто не собирается. Родители Айжан надеются, что огласка поможет растормошить чиновников исправить халатность, которую допустили госорганы много лет назад. А пока подросток не может получить лечение и государственные услуги.

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