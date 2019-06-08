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Софи Тернер назвала виновного в появлении кофе в кадре в "Игре престолов"

Актриса призналась, что об этом киноляпе она слышит больше, чем о финале сезона в целом.

Фото : кадр из фильма8 июня 2019, 02:02

Актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Сансу Старк, рассказала в интервью Конану О’Брайану, кто оставил в кадре стакан кофе, пишет РИА Новости.

Актриса призналась, что об этом киноляпе она слышит больше, чем о финале сезона в целом. По ее словам, кофе забыл убрать ее коллега Кит Харрингтон, исполнивший в киносаге роль Джона Сноу.

- Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия (Кларк. – Прим. ред.) оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал, — заявила Тернер под смех зала.

Речь идет о киноляпе в четвертой серии восьмого сезона. На столе у героев неожиданно появился стакан кофе из Starbucks. Вещь, не имеющая никакого отношения к изображенному в сериале миру, стала поводом для шуток. Зрители предполагали, что герои так утомились во время битвы, что решили подкрепиться кофе.


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