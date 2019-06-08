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Головкин оказался легче Роллса на взвешивании перед боем

Поединок станет главным событием вечера бокса на Madison Square Garden.

Фото : vk.com/ ggolovkin8 июня 2019, 06:15

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) прошли взвешивание перед боем на Madison Square Garden в Нью-Йорке, передает Vesti.kz.

Результат GGG составил 163 фунта, а его соперника -163,8. Казахстанец оказался на 363 грамма легче канадца - 73,935 против 74,298. По условиям контракта, боксеры встречаются в договорном весе 164 фунта (74,389 килограмма).

Вечер бокса Головкин - Роллс по времени Нур-Султана пройдет утром 9 июня, а прямая трансляция стартует в 06:00. С полным андеркартом можно ознакомиться здесь.

Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN.


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