Зеленский поблагодарил депутатов Рады за "пробивание дна"

Президент оценил уровень поддержки действующего парламента в четыре процента.

Украинский лидер Владимир Зеленский "поблагодарил" депутатов Рады за то, что они продолжают "плодотворно" работать, "пробивая дно", передает РИА Новости.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре.

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Президент также оценил уровень поддержки действующего парламента в четыре процента.

- Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, - добавил он.

Украинский лидер отметил, что все те "горячие слова", которые были сказаны в адрес депутатов украинским народом, полностью ими заслужены.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.

В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказалась принять отставку Гройсмана.

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