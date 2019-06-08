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Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

Запись сделал один из сокамерников журналиста.

Фото : кадр из видео8 июня 2019, 07:08

Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании, передает Lenta.ru.

На записи видно, как журналист общается с другими заключенными. Также в кадр попала обстановка внутри одной из камер: кровать с синим матрасом, стеллаж и окно. В агентстве не смогли установить, была ли это камера Ассанжа.

Запись сделал один из сокамерников журналиста. По данным агентства, видео было снято еще до того, как Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы из-за ухудшения состояния здоровья.

В конце мая его адвокат рассказал, что Ассанж сильно потерял в весе и почти не может говорить. Его перевели в больничное крыло Белмарша.

11 апреля британская полиция арестовала Ассанжа в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался почти семь лет. Ему присудили 50 недель тюремного заключения.

Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится выдачи шведским властям, так как считает, что Стокгольм передаст его Соединенным Штатам.


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