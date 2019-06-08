Девушка уснула в кино и нашла любовь

Многие пользователи Сети скептически отнеслись к истории девушки.

Жительница Малайзии встретила будущего бойфренда, уснув во время киносеанса, передает РИА Новости.

Девушка написала в соцсети, что перед началом фильма заметила красивого молодого человека, сидевшего рядом с ней. Во время показа она заснула, а через 20 минут обнаружила, что незнакомец держит ее за руку. Девушка попыталась высвободиться, однако парень крепко сжимал ее ладонь.

- Он выпустил ее только в конце фильма, когда стал выходить из кино, - рассказала она, добавив, что молодой человек не оставил ей никаких контактов.

Через некоторое время незнакомец сам нашел ее в соцсетях. Он лайкнул одну из записей девушки в Facebook и пригласил ее на свидание.

- Я бы хотела поблагодарить своего друга, который отменил нашу встречу, из-за чего у меня появилась возможность познакомиться с этим парнем, - написала она.

Многие пользователи Сети скептически отнеслись к истории девушки. Некоторые предположили, что, если бы не привлекательная внешность молодого человека, она бы написала заявление в полицию. По мнению других, встреча ей просто приснилась.

Журналисты портала обратили внимание на то, что не стоит поощрять действия парня. Они отметили, что нельзя без разрешения прикасаться к незнакомым людям, в особенности когда они спят.

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