Бизнесмен из Алматинской области дарит дома своим работникам

В ближайшем будущем предприниматель планирует возвести ещё 40 домов.

Жители села Актерек Алматинской области отпраздновали новоселье, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Сразу пять семей заселились в новые и просторные дома, которые построил глава крестьянского хозяйства.

Причём сам меценат ничего особенного в своём поступке не видит. Более того, за 10 лет он подарил около сотни домов. Кстати, в ближайшем будущем предприниматель планирует возвести ещё 40. Он старается всегда помогать своим работникам, в их числе есть многодетные семьи, вдовы и ветераны войны.

- Мы не должны ждать, пока государство нам всё предоставит. Каждый житель должен быть активным, особенно это касается предпринимателей. Всё будет у тех, кто работает. Наша задача сейчас – не допустить, чтобы работники уезжали в город. Нужно создавать условия здесь, в родном селе, - рассказал глава хозяйства Темирлан Шайнусипов.

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