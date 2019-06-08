Бизнесмен из Алматинской области дарит дома своим работникам
В ближайшем будущем предприниматель планирует возвести ещё 40 домов.
Фото : Pixabay8 июня 2019, 09:26
Жители села Актерек Алматинской области отпраздновали новоселье, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
Сразу пять семей заселились в новые и просторные дома, которые построил глава крестьянского хозяйства.
Причём сам меценат ничего особенного в своём поступке не видит. Более того, за 10 лет он подарил около сотни домов. Кстати, в ближайшем будущем предприниматель планирует возвести ещё 40. Он старается всегда помогать своим работникам, в их числе есть многодетные семьи, вдовы и ветераны войны.
- Мы не должны ждать, пока государство нам всё предоставит. Каждый житель должен быть активным, особенно это касается предпринимателей. Всё будет у тех, кто работает. Наша задача сейчас – не допустить, чтобы работники уезжали в город. Нужно создавать условия здесь, в родном селе, - рассказал глава хозяйства Темирлан Шайнусипов.
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