Грозы и дожди ожидаются в Казахстане 8 июня

Погода без осадков на западе и юго-западе республики.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами - туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, днем возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодарской области местами ожидается шквал, днем возможен град, ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается шквал, днем возможен град, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается ветер 19-24 м/с, днем возможен град. В Жамбылской области местами ожидается шквал, днем возможен град, ветер 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 24°, преимущественно облачно.

Погода в Нур-Султане днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Казахстане 8 июня.

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