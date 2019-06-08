День рождения Елизаветы II отметят традиционным парадом

Королева отпраздновала 93-летие в кругу семьи еще 21 апреля.

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне, сообщает ТАСС.

По традиции так называемый официальный день рождения Ее Величества торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя в кругу семьи королева отпраздновала 93-летие еще 21 апреля.

Парад, проводящийся с 1748 года, каждый раз привлекает тысячи зрителей, размахивающих сине-бело-красными флагами Великобритании. От плаца экипаж Елизаветы II проедет по улице Мэлл к Букингемскому дворцу, после чего члены королевской семьи соберутся на балконе монаршей резиденции, чтобы поприветствовать публику, участников парада и пилотов Королевских ВВС, которые пролетят над центром Лондона. В честь королевы также будет дан салют из 41-го артиллерийского орудия.

Как ожидают британские СМИ, в связи с торжеством на публике в первый раз после родов появится супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая произвела на свет первенца 6 мая. Супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филип, напротив, может пропустить парад. В силу почтенного возраста еще летом 2017 года он официально завершил исполнение официальных общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Как тогда пояснили в Букингемском дворце, теперь он волен по своему усмотрению выбирать те мероприятия, которые будет посещать вместе с королевой.

По традиции британской королевской семьи Елизаветы II отмечает день рождения дважды в году - один раз в апреле, когда она, собственно, и появилась на свет, и один раз в июне. Этот обычай был заложен Георгом II (1683-1760), который родился в ноябре, но под конец жизни решил, что торжества по случаю его именин должны проходить при летней, а не осенней английской погоде. В прошлом году, когда наследник британского престола принц Чарльз отмечал 70-летие, он также устроил два празднования - одно в мае за полгода до своего юбилея и одно в ноябре.

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