В ОБСЕ призвали отпустить журналиста "Медузы" Голунова

Представитель международной организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность. Об этом говорится в субботу в официальном заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ, передает ТАСС.

По его словам, Голунов - блестящий российский журналист, известный своими расследованиями коррупции и преступной деятельности, в том числе со стороны государственных чиновников.

- Средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу, - заявил Дезир.

Представитель ОБСЕ также выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, в том числе других журналистов, которые принимали участие в акциях протеста в Москве после задержания Голунова. "Я призываю власти провести тщательное и прозрачное расследование по этому делу и освободить Голунова", - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, указав на реакцию многочисленных известных журналистов, СМИ и правозащитных организаций по этому делу.

Задержание Голунова

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту его проживания также были обнаружены 5 г кокаина. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В МВД по Москве уточнили, что Голунов был задержан сотрудниками полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки.

В защиту журналиста

Адвокат подозреваемого Дмитрий Джулай заявил, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Журналист вину не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Его коллеги провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить Голунова.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили члену СПЧ Еве Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!