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Продолжаются поиски студента медуниверситета Караганды

24-летний студент вышел из дома 3 мая на учебу и не вернулся.

Фото : nv.kz8 июня 2019, 11:02

Продолжаются поиски 24-летнего студента Медицинского университета Караганды Александра Шабанова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Факт пропажи был зарегистрирован в полиции. На спасательно-поисковые работы задействованы более 30 сотрудников полиции и ЧС. В составе группы находился родной брат Шабанова.

Поисковые спасательные работы ведутся в двух направлениях. Первое – урочище "Комиссаровка" - кордон "Бидайык". Второе – кордон "Кара-Тока" - кордон "Бидайык".

К поискам был подключен вертолёт "Казавиалесохраны" и служебные собаки.

В департаменте также заявили, что вышедшая на днях СМИ информация о бездействии полиции не соответствует действительности.

Приметы: носит очки для зрения. Чёрная ветровка, с красной окантовкой, с рисунком черепа.

Рост 180 см, цвет волос темно русые, цвет глаз светло-зеленые.

На животе по середине послеоперационный шрам.

С собой был рюкзак, кошелёк с удостоверением, банковские карты, наличка, телефон Samsung J1.


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