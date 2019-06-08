Наблюдатели отметили соответствие выборного законодательства РК требованиям времени

Самое главное - что оно отвечает требованиям народа РК и международного законодательства.

Депутат Государственной Думы VI и VII созывов от "Единой России", член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, представителей делегации международных наблюдателей от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Выборный на брифинге в Центральной избирательной комиссии РК отметил, что выборное законодательство в Казахстане "отвечает требованиям времени", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в составе делегации в Казахстан прибыли наблюдатели ОДКБ, миссия наблюдателей исполкома СНГ и ШОС.

- В составе парламентской делегации от ОДКБ парламентарии из Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России. Все они имеют богатый опыт работы в качестве международных наблюдателей на выборах в высшие законодательные органы стран и президентов. Наши наблюдатели имеют опыт работы в качестве наблюдателей на предыдущих президентских выборах в Казахстане. Мы достаточно хорошо изучили избирательное законодательство РК и отмечаем, что законодательство отвечает требованиям времени, самое главное - что оно отвечает требованиям народа РК и международного законодательства, - пояснил он.

Также наблюдатель отметил, что казахстанцы во все времена очень активно шли на выборы.

- Нам отрадно отметить участие в предыдущих выборах президента РК, мы видим, что активность народа на этих выборах всегда была не просто активной, но и проактивной. И ожидания всегда оправдывались. Для нас, как международных наблюдателей, важно, что всегда выборы в РК проходили в соответствии с требованиями закона, в том числе международного законодательства, всегда были справедливыми и честными. Никогда не вызывали сомнения ни у наблюдателей, ни у народа Казахстана, - заключил Выборный.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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