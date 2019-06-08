Большая часть узбекских наблюдателей будет находиться в южных регионах Казахстана
Всего за выборами в Казахстане от Узбекистана будут наблюдать 54 человека.
Фото : ЦИК РК8 июня 2019, 12:38
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представитель делегации наблюдателей Центральных избирательных комиссий иностранных государств Нурия Айтжанова сообщила, что большая часть узбекских наблюдателей будет сосредоточена в южных регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
- На выборы в Казахстан из Узбекистана приехали 54 наблюдателя, более 20 участвуют в южном регионе Казахстана, - сказала она на брифинге в ЦИК РК.
При этом представитель наблюдателей отметила масштаб подготовки к президентским выборам в Казахстане.
- Находясь в Нур-Султане, хотела отметить, что проделана колоссальная работа и сейчас мы ознакомились, что за 2 месяца создана возможность всем кандидатам наравне участвовать в СМИ и во время встречи с населением. Организованы избирательные участки, кабины и урны. Все это проделано на высоком организационном уровне, колоссальном масштабе, - заключила Айтжанова.
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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