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Большая часть узбекских наблюдателей будет находиться в южных регионах Казахстана

Всего за выборами в Казахстане от Узбекистана будут наблюдать 54 человека.

Фото : ЦИК РК8 июня 2019, 12:38

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представитель делегации наблюдателей Центральных избирательных комиссий иностранных государств Нурия Айтжанова сообщила, что большая часть узбекских наблюдателей будет сосредоточена в южных регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

- На выборы в Казахстан из Узбекистана приехали 54 наблюдателя, более 20 участвуют в южном регионе Казахстана, - сказала она на брифинге в ЦИК РК.

При этом представитель наблюдателей отметила масштаб подготовки к президентским выборам в Казахстане.

- Находясь в Нур-Султане, хотела отметить, что проделана колоссальная работа и сейчас мы ознакомились, что за 2 месяца создана возможность всем кандидатам наравне участвовать в СМИ и во время встречи с населением. Организованы избирательные участки, кабины и урны. Все это проделано на высоком организационном уровне, колоссальном масштабе, - заключила Айтжанова.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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