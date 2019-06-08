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Полуобгоревшее тело нашли полицейские в ВКО

Задержан подозреваемый.

Фото : cekatop.ru8 июня 2019, 13:16

Полицейские обнаружили полуобгоревшее тело жителя ВКО в 2-3 километрах от трассы в сторону границы с Россией. Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от колото-режущих ранений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

С сообщением о пропаже 28-летнего сына в отдел полиции обратилась жительница Шемонаихинского района. Мужчина выехал их дома и не вернулся. На следующий день в одном из дворов районного центра полицейские обнаружили его автомобиль. Были организованы поисковые мероприятия, ориентирован весь личный состав полиции области. Информация о розыске была доведена до жителей региона через СМИ и социальные сети. Однако поиски успехом не увенчались.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что разыскиваемый был убит. Полуобгоревшее тело мужчины было обнаружено в 2-3 километрах от трассы в сторону границы с РФ.

- Сотрудниками отдела полиции Шемонаихинского района в подозрении совершения уголовного правонарушения задержан 26-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в Департаменте полиции.


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