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Подозреваемого в краже из гостиницы задержали в Нур-Султане

Камеры Центра оперативного видеонаблюдения помогли полицейским оперативно выйти на след подозреваемого.

Фото : 365info.kz8 июня 2019, 14:02

В полицию по факту кражи обратился администратор одной из столичных гостиниц. Воспользовавшись отсутствием персонала на ресепшене, незнакомец похитил крупную сумму из кассы отеля и скрылся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции смогли установить подозреваемого с помощью уличных камер видеонаблюдения. Камеры установленные в отеле, зафиксировали момент кражи.

Как выяснилось, совершив кражу с ресепшена, мужчина успел совершить еще несколько краж. Его объектами становились магазины и аптеки.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый задержан "по горячим следам". На установление личности и задержание у сотрудников ушло не более часа. Общий ущерб от действий составил более 1 млн 600 тысяч тенге. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания. Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы, - сообщили в полиции.


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