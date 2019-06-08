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Назарбаев встретился с экс-президентом Хорватии

Елбасы поблагодарил его за участие в предстоящих выборах президента в качестве независимого наблюдателя.

Фото : Акорда8 июня 2019, 14:36

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Республики Хорватия Степаном Месичем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Елбасы поприветствовал высокого гостя и поблагодарил его за участие в предстоящих выборах президента в качестве независимого наблюдателя.

- Спасибо за то, что Вы принимаете участие в выборах как наблюдатель. Вы присутствовали на выборах прошлых лет и дали высокую оценку нашей работе. Я благодарен Вам, - сказал Первый Президент Казахстана.


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