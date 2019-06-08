Назарбаев встретился с экс-президентом Хорватии
Елбасы поблагодарил его за участие в предстоящих выборах президента в качестве независимого наблюдателя.
Фото : Акорда8 июня 2019, 14:36
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Республики Хорватия Степаном Месичем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Елбасы поприветствовал высокого гостя и поблагодарил его за участие в предстоящих выборах президента в качестве независимого наблюдателя.
- Спасибо за то, что Вы принимаете участие в выборах как наблюдатель. Вы присутствовали на выборах прошлых лет и дали высокую оценку нашей работе. Я благодарен Вам, - сказал Первый Президент Казахстана.
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