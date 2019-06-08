В Атырау в день выборов общественный транспорт будет работать бесплатно

Автобусы начнут обслуживать пассажиров с 7.00 и будут работать до 21.00.

9 июня компании-перевозчики отменят плату за проезд для местных жителей, передает пресс-служба акимата Атырау.

Об этом сообщил заместитель акима Атырау Шакир Кейкин в ходе рабочего совещания.

По словам источника, в воскресенье, 9 июня, в общественном транспорте Атырау и его пригорода плата за проезд взиматься не будет.

- Это сделано в первую очередь для удобства горожан, которые изъявят желание участвовать в выборах. Автобусы начнут обслуживать пассажиров с 7.00 и будут работать до 21.00, - пояснил Шакир Кейкин.

Сегодня в Атырау имеется 30 маршрутных линий, которые обслуживают девять компаний-перевозчиков.

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