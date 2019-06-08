Успех на выборах внесет вклад в развитие демократии в Казахстане - наблюдатель от ОИС
Всего от стран Организации исламского сотрудничества за внеочередными выборами будут наблюдать делегаты, представляющие генеральный секретариат организации.
Глава миссии от Организации исламского сотрудничества Махмуд Аль Раиси пожелал успехов народу и правительству Казахстана в предстоящих выборах, передает корреспондент Zakon.kz.
- От имени делегации по наблюдению выборов, которые прибыли сегодня утром, хочу в первую очередь выразить благодарность за приглашение. Мне кажется, успешное проведение данных выборов внесет вклад в развитие и демократии в странах Организации исламского сотрудничества, в том числе в Казахстане. Надеемся, что выборы пройдут успешно. Успех данных выборов внесет вклад в развитие демократии и благополучие всего казахстанского народа в этот переходный период после добровольного снятия полномочий президентом Назарбаевым, - сказал Махмуд Аль Раиси.
Он пожелал всего наилучшего от имени организации и от генерального секретаря ОИС народу и правительству Казахстана в предстоящих внеочередных выборах Президента Казахстана.
- Наша делегация состоит из четырех человек, представляющих генеральный секретариат Организации, главным образом будем осуществлять наблюдение в городе Нур-Султан, поскольку у нас недостаточно времени, чтобы посещать регионы, - отметил Аль Раиси.
В субботу, 8 июня, в Казахстане наступил День тишины. 9 июня, в воскресенье, гражданам республики предстоит выбрать нового Президента.
В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.
Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!