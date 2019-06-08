11 детей эвакуировали из горящего дома в Нур-Султане
Причина возгорания устанавливается.
Фото : Pixabay8 июня 2019, 15:27
8 июня в 13:41 на пульт "101" ДЧС г. Нур-Султан поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В квартире на седьмом этаже произошло возгорание мебели на площади 5 кв.м.
Силами пожарных подразделений с помощью автолестницы с девятого этажа спасено пять человек, в том числе трое детей и с подъезда эвакуировано 25 человек, из них восемь детей. Пожар ликвидирован в 14:01. Причина возгорания устанавливается.
К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники ДЧС.
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