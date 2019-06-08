Наблюдатели из Австрии отметили хорошую организацию проведения выборов в Казахстане

Также гостей из Австрийской Республики впечатлило количество прибывших наблюдателей за внеочередными выборами Президента Казахстана.

Бывший депутат Национального совета парламента Австрии, представитель миссии наблюдателей от Австрийкой Республики Кристине Муттонен осталась впечатлена тем, как в Казахстане приняли меры для проведения внеочередных выборов Президента. Об этом Муттонен рассказала на брифинге в ЦИК, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я и мой коллега были впечатлены особенно количеством наблюдателей, которые прибыли сюда для выборов. Также мы были впечатлены усилиями для хорошего проведения выборов, - сказала Муттонен.

Она выразила надежду, что день выборов 9 июня в Казахстане будет интересным и они с коллегами в предвкушении посещать избирательные участки.

- Это не первый наш визит в Казахстан, поэтому весьма рады приехать сюда снова. Когда вы уже посещаете третьи выборы подобного рода, то ожидаете, что все будет налажено соответствующим образом по части организации, что люди пойдут реализуют свой выбор, свою волю, - добавила Муттонен.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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