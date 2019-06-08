С начала купального сезона в ЗКО утонули 10 человек

Трое из них - дети.

Спасатели ЗКО активизировали работу в период купального сезона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

- Всего подготовлено 70 спасателей, 27 плавсредств, 2 катера и 15 автомобилей для проведения рейдов. Водолазами ГУ "ОСО ДЧС ЗКО" проводятся работы по очистке дна пляжей по заявкам владельцев баз отдыха и детских лагерей города и области. Каждый владелец получает акт о выполненных работах, в котором указывается, что нужно сделать для обеспечения безопасной работы пляжа. Сотрудниками департамента на постоянной основе проводятся агитационные рейдовые мероприятия с разъяснением правил поведения на водоемах, однако, к сожалению, несмотря на это за купальный сезон 2019 года на водоемах области утонули десять человек, из них трое детей. В городе Уральск утонули три человека, Акжайыский район – четыре человека, район Байтерек – два человека, Каратобинский район – один человек, - рассказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО полковник Максим Хайрекенов.

Также, по его словам, в период купального сезона в общественных местах на LED-экранах ведется трансляция видеороликов, изготовленных департаментом.

- К сожалению основными причинами утопления людей на водоемах является оставление родителями детей без присмотра вблизи водоемов, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в не оборудованных и запрещенных для купания местах и детская шалость на воде, - пояснил Максим Хайрекенов.

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