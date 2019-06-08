Спокойны за избирательную кампанию - наблюдатель из Италии
Наблюдать за внеочередными выборами Президента Казахстана в Нур-Султан прибыло пять человек из Италии.
По итогам проведенной встречи и переговоров, мы спокойны за избирательную кампанию в Казахстане, сказал представитель миссии наблюдателей от Итальянской Республики Франческо Скома, передает корреспондент Zakon.kz.
- Нас прибыло пять человек. Встреча, которую мы совершили, очень полезна, было очень интересно. У нас ясная картина, поэтому мы спокойны за избирательную кампанию. Сегодня мы продолжим работу, посетим избирательные участки. Поздравляю с днем выборов. Будем также участвовать в подсчете голосов, - сказал Скома.
По его словам, в Казахстане созданы все условия для проведения выборов 9 июня.
- Надеемся, что выборы будут демократичными, - добавил Скома.
В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.
Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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