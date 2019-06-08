Спокойны за избирательную кампанию - наблюдатель из Италии

Наблюдать за внеочередными выборами Президента Казахстана в Нур-Султан прибыло пять человек из Италии.

По итогам проведенной встречи и переговоров, мы спокойны за избирательную кампанию в Казахстане, сказал представитель миссии наблюдателей от Итальянской Республики Франческо Скома, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нас прибыло пять человек. Встреча, которую мы совершили, очень полезна, было очень интересно. У нас ясная картина, поэтому мы спокойны за избирательную кампанию. Сегодня мы продолжим работу, посетим избирательные участки. Поздравляю с днем выборов. Будем также участвовать в подсчете голосов, - сказал Скома.

По его словам, в Казахстане созданы все условия для проведения выборов 9 июня.

- Надеемся, что выборы будут демократичными, - добавил Скома.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!