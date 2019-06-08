Нигматулин принял наблюдателей за президентскими выборами от МПА СНГ

В состав миссии МПА СНГ входят представители семи стран.

8 июня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял представителей миссии наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильясом Умахановым, прибывших в Казахстан на президентские выборы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе беседы Нурлан Нигматулин отметил, что наша страна придает большое значение открытому, честному и справедливому электоральному процессу в соответствии с международными стандартами.

Высоко оценив традиционное участие миссии МПА СНГ в наблюдении за выборами в Казахстане, спикер Мажилиса выразил уверенность в объективной оценке со стороны миссии.

В состав миссии МПА СНГ входят представители семи стран СНГ. Впервые в миссию вошли парламентарии из Узбекистана.

Нурлан Нигматулин и Ильяс Умаханов также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества между Казахстаном и Россией, уделив отдельное внимание укреплению межпарламентского сотрудничества. Среди важнейших диалоговых площадок названы МПА СНГ и ПА ОДКБ.

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