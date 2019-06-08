Казахстан завоевал семь медалей на турнире по боксу в Шанхае

Три "золота", два "серебра", две "бронзы".

В Шанхае завершился международный турнир по боксу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz. По итогам соревнований в копилке сборной Казахстана семь медалей.

В весовой категории 56 кг казахстанец Нурбол Калжанов одержал победу над соперником из Китая и выиграл "золото" турнира. Также золотые медали турнира завоевали Айбек и Нурбек Оралбай. Обоим спортсменам не было равных в весовых категориях 91 и 81 кг.

Саматали Тольтаев уступил сопернику из Монголии и завоевал "серебро" в весовой категории 60 кг.

Талгат Шайкен, в связи с травмой, не был допущен врачом к финальному бою и стал серебряным призером турнира в весовой категории 69 кг.

Бронзу турнира завоевали Шалкар Айхынбай в весовой категории 49 кг, и Дамир Тойбай в весовой категории +91 кг.

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