Председатель Мажилиса встретился с наблюдателями от Австрии

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что сегодня в нашей стране созданы все необходимые условия для проведения демократичных выборов в соответствии с международными стандартами.

8 июня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин встретился с Кристин Муттонен и Вольфгангом Гроссруком, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Экс-председатели Парламентской Ассамблеи ОБСЕ прибыли в нашу страну в качестве наблюдателей от Австрийской Республики для мониторинга внеочередных президентских выборов.

В ходе беседы Председатель Мажилиса подчеркнул, что сегодня в нашей стране созданы все необходимые условия для проведения демократичных выборов в соответствии с международными стандартами и обязательствами Казахстана. При этом Нурлан Нигматулин отметил, что для Казахстана важны объективные оценки.

В свою очередь Кристин Муттонен поделилась своими впечатлениями от подготовки к президентским выборам в Казахстане.

- Мы рады в очередной раз быть в Казахстане, особенно в такое вдохновляющее время, как выборы. Я впечатлена тем, что делается в вашей стране, чтобы хорошо провести президентские выборы завтра, - сказала Кристин Муттонен.

Собеседники обсудили также вопросы казахстанско-австрийского сотрудничества.

Отметив, что одним из приоритетов австрийского председательства в ЕС в 2018 году было обновлении Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, Председатель Мажилиса выразил уверенность, что документ будет способствовать дальнейшему развитию регионального взаимодействия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!