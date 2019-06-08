Наблюдатель из Болгарии: Завтра все - в руках граждан Казахстана

9 июня с утра гости начнут посещение избирательных участков в Нур-Султане.

Организация выборов проходит на высоком уровне. Завтра все в руках граждан Казахстана, сказал на брифинге наблюдатель от Республики Болгария, депутат парламента Болгарии Хамид Хамид, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас было несколько встреч. Были в Мажилисе, также провели встречу с заместителем председателя ЦИК, узнали о последней информации по организации выборов, законодательных изменениях за последние годы. Организация выборов проходит на очень высоком уровне. Завтра все в руках граждан Казахстана. Завтра с утра начинаем посещение разных участков в Нур-Султане, - сказал Хамид.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов, 9 июня 2019 года, голосование на участковых избирательных комиссиях будет проходить с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

Голосование будет проходить на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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