Россия продолжит выпускать самолеты Sukhoi Superjet 100

У этого самолета очень серьезный запас по прочности и по перегрузкам.

Россия продолжит производить самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Специалисты на данный момент не нашли никаких подтверждений того, что авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая произошла по вине (из-за неисправности) воздушного судна, заявил Юрий Борисов.

По его словам, даже попадание в самолет молнии не привело к необратимым последствиям.

Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж.

Он отметил, что у этого самолета очень серьезный запас по прочности и по перегрузкам.

- Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может. Не хотелось бы вешать вину на пилотов, - добавил Борисов.

Рыночный спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу в Шереметьево, сохраняется как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом. Причин прекращать выпуск самолетов нет, добавил Борисов.

- Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое <...> Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет", - сказал Борисов, подчеркнув, что сам проект Superjet "не стоит подвергать сомнению".

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" потерпел крушение в Шереметьево во время аварийной посадки. Пилот сообщил, что после попадания молнии на борту отключилась автоматика, пропала связь с диспетчерами. В таких условиях летать кругами для выработки топлива было опасно, и экипаж принял решение садиться сразу. После жесткого приземления у самолета сломалась стойка шасси, и загорелись двигатели, огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, 41 человек погиб.

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