Казахстанец завоевал золото на турнире по тяжелой атлетике в Великобритании
Золото ему принес результат 325 кг (145+180).
Фото : Olympic.kz8 июня 2019, 18:42
8 июня в британском Ковентри стартовал международный турнир по тяжелой атлетике "British International Open". Казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов смог завоевать золотую медаль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Денису не было равных в весовой категории до 81 кг. "Золото" чемпионата ему принес результат 325 кг (145+180).
Кроме Дениса, на помост сегодня также выйдет Илья Ильин. Илья представит Казахстан в весовой категории до 96 кг.
Добавим, что "British International Open" проводятся на арене Рико, Ковентри. Соревнованиям присвоен статус бронзового уровня, который является квалификационным на Олимпийские игры в Токио 2020.
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