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В Вашингтоне провели казахскую свадьбу

Молодожены - магистранты Бостонского Университета.

Фото : пресс-служба МИД РК8 июня 2019, 19:13

В Посольстве Казахстана в Вашингтоне состоялась торжественная церемония бракосочетания в духе казахских национальных традиций между гражданами нашей страны Куатом Абрауом и Мейргуль Калешевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Молодожены являются стипендиатами программы "Болашак", магистрантами Бостонского Университета. Пара познакомилась в процессе подачи документов для участия в международной Президентской стипендии "Болашак" в Нур-Султане.

Свидетельство о браке молодоженам вручил руководитель консульского отдела Посольства Алмаз Садыров.


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