В Нур-Султане проведены обыски у участников ДВК

В ходе следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности троих граждан.

Следственным управлением Департамента полиции города Нур-Султана проводится досудебное расследование по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В рамках расследования данного уголовного дела с санкций суда на территории города Нур-Султан проведены ряд обысков у участников запрещенного общественного объединения.

В ходе следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности троих граждан.

В данное время согласно статье 128 УПК РК водворены в ИВС Департамента полиции города, решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Вместе с тем, дополнительно разъясняем, что решением Есильского районного суда города Нур-Султан от 13.03.2018 года деятельность незарегистрированной организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) запрещена и влечет уголовную ответственность. – говорится в сообщении.

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