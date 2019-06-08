Рахмет землякам – Головкин перед боем обратился к казахстанцам
Я никогда не забываю откуда я родом, - GGG.
Фото : desdeelring.com8 июня 2019, 20:27
Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин обратился к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Геннадий опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором поблагодарил казахстанцев за поддержку:
- Рахмет землякам за поддержку! Я никогда не забываю откуда я родом - написал Геннадий под видео.
9 июня Геннадий проведет бой с непобежденным Стивом Роллсом.
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