Рахмет землякам – Головкин перед боем обратился к казахстанцам

Я никогда не забываю откуда я родом, - GGG.

Фото : desdeelring.com

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин обратился к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz. Геннадий опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором поблагодарил казахстанцев за поддержку: - Рахмет землякам за поддержку! Я никогда не забываю откуда я родом - написал Геннадий под видео. 9 июня Геннадий проведет бой с непобежденным Стивом Роллсом. Читайте также: Головкин назвал точный срок завершения карьеры

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