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Из-за видео с прокурором Мангистауской области начато служебное расследование

Утверждается, что прокурор Мангистауской области якобы незаконно побывал на военном корабле.

Фото : Lada.kz8 июня 2019, 20:56

В департаменте внутренних расследований Генеральной прокуратуры Казахстана сообщили о начале служебного расследования в отношении прокурора Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором утверждается, что прокурор Мангистауской области якобы незаконно побывал на военном корабле.

- Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебное расследование по факту правомерности нахождения прокурора Мангистауской области Ерлана Абаева на военном корабле. В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, - говорится в ответе департамента внутренних расследований Генпрокуратуры на запрос журналистов.


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