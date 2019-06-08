Из-за видео с прокурором Мангистауской области начато служебное расследование
Утверждается, что прокурор Мангистауской области якобы незаконно побывал на военном корабле.
Фото : Lada.kz8 июня 2019, 20:56
В департаменте внутренних расследований Генеральной прокуратуры Казахстана сообщили о начале служебного расследования в отношении прокурора Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором утверждается, что прокурор Мангистауской области якобы незаконно побывал на военном корабле.
- Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебное расследование по факту правомерности нахождения прокурора Мангистауской области Ерлана Абаева на военном корабле. В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, - говорится в ответе департамента внутренних расследований Генпрокуратуры на запрос журналистов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972789-13284c6d096c07ae7d11b2e2deb090c4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...