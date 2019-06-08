В Уральске открылась инновационная площадка IT HUB ЗКО

По словам Гали Искалиева, государственные органы области постоянно совершенствуют свою цифровую политику.

На инновационная площадке, расположенной в здании Smart Uralsk, будет оказываться комплексная поддержка проектам в сфере IT. Это предоставление рабочего места на льготных условиях, бесплатные консультации IT-экспертов и государственных органов, сопровождение проектов, презентация потенциальным инвесторам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление по цифровизации ЗКО.

В первый день работы IT HUB были презентованы разработки местных компаний, такие как "Smart office", в 3-5 раз дешевле имеющихся аналогов, проект "интернет вещей в сфере ЖКХ", который позволит снизить оплату жителей города за коммунальные услуги до 20%, старт-ап старшеклассников "Назарбаев интеллектуальная школа" проект "Mojidet" - это платформа для анализа качества обслуживания населения путем определения эмоций людей.

Как отметил первый заместитель акима области Гали Искалиев на базе IT HUB будет оказываться целенаправленная поддержка местных молодых ребят, занимающихся информационными технологиями, так как цифровизация - это уже не будущее, а настоящее.

Одним из покупателей проектов IT HUB будет акимат Западно-Казахстанской области. В первый день работы площадки Гали Искалиев вынес на обсуждение вопрос киберзащиты и оптимизации расходов государственных учреждений по обслуживанию оргтехники, сайтов, сетей, программных обеспечений. В настоящее время из-за недобросовестных поставщиков услуг, имеются риски по сохранению персональных данных людей, бесперебойной работе медицинских учреждений, коммунальных предприятий. Гали Искалиев предложил усилить требования к поставщикам услуг, укрупнить лоты закупок по направлениям (здравоохранение, образование и др.) в обмен на качество услуг и оптимизацию бюджета области.

По словам Гали Искалиева, государственные органы области постоянно совершенствуют свою цифровую политику.

– Приведу несколько примеров. Жители города Уральск часто жаловались на работу отдела земельных отношений и городского отдела архитектуры. Сейчас на первом этаже здания городской администрации работает электронный "Доступный акимат". Согласование акта выбора земельного участка ранее занимавшее до 4-6 месяцев, сейчас, за счёт автоматизации рабочих процессов занимает 5-12 дней. В онлайн режиме проводятся аукционы на свободные земельные участки города, что значительно снижает коррупционные риски и позволяет бюджету получить максимальную рыночную цену от продажи участка.

По примеру столичного акимата, открыли службу "IKomek109", которая снимает большую часть жалоб и предложений жителей области по текущим проблемным участкам,- подчеркнул первый заместитель акима области.

В области активно развивается цифровизация. В сфере здравоохранения региона охват информационными системами составляет 100 % (город и районные центры), 100% отчетных форм (121) ведутся в безбумажном виде, жители города Уральск имеют электронные паспорта здоровья, это позволило исключить повторные анализы и увеличить время на осмотр пациента с 5 мин до 15 мин. Все бригады скорой медицинской помощи оснащены планшетами и GPS навигаторами. Благодаря эффективности автоматизированной системы управления, время приезда кареты по вызовам первой срочности сокращено на 3 минуты, с 12 до 9 мин. Система управления электронной очередью во всех поликлиниках города позволила упорядочить поток населения и сократить время ожидания с 30 до 15 минут.

В сфере образования автоматизирована услуга очередности и зачисления в детские сады, прозрачность данной системы позволила исключить человеческий фактор и создать удобства для жителей. В данный момент завершаются работы по автоматизации зачисления детей в 1-е классы школ.

Для цифровизации сферы ЖКХ город полностью покрыт базовыми станциями LP-WAN. На сегодня по беспроводной технологии установлено 9 тысяч счетчиков воды, 1168 общедомовых счетчиков тепла, 7 тысяч счетчиков электричества.

Внедряется геоинформационный портал и управление инвестиционными проектами.

- Начали применение BIM-технологий при проектировании нетиповых зданий. Для визуализации помещений применяем систему 3D CAVE, которая позволила отказаться от использования устаревших технологий натурного макетирования.

В целом, цифровая трансформация ЗКО насчитывает свыше 140 проектов, включая практически все сферы жизнедеятельности региона. Основная миссия таких проектов - улучшение качества жизни населения и обеспечение прозрачности работы государственных учреждений,- отметил Гали Искалиев.

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