Многодетные семьи в районе Алтай ВКО получили ключи от новых квартир

Вручая ключи, глава региона отметил, что многодетные матери - это гордость страны.

Сегодня радостный и долгожданный день для 18 многодетных семей, проживающих в районе Алтай. Из рук акима ВКО Даниала Ахметова они получили ключи от новых квартир, сообщает Zakon.kz.

Новоселье семьи встречают в новом 60-ти квартирном доме в 10-ом микрорайоне.

Вручая ключи, глава региона отметил, что многодетные матери - это гордость страны.

- Для меня большая честь сегодня разделить с вами этот счастливый день. Вы достояние нашего государства, наше будущее. На детей мы возлагаем большие надежды. Желаю вам всего самого хорошего, - поздравил собравшихся Даниал Ахметов.

Для многих семей эти квартиры стали, действительно, долгожданным подарком. Ведь у некоторых не было своего жилья.

- Спасибо вам и Елбасы за такую поддержку, помощь. Для нас это просто подарок судьбы, который мы ждали, наверное, лет 10. Хочу поблагодарить всех за счастливые лица наших детей, - сказала многодетная мама Оксана Зимина.

Напомним, ранее аким ВКО вручил ключи от квартир 55 многодетным семьям. Всего по итогам 2019 года планируется, что в новых квартирах справят новоселье 284 малообеспеченные многодетные семьи. Сейчас в регионе ведется строительство 14 арендных домов на 786 квартир для социально-уязвимых слоев населения.

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